“L’Inter segue Tughan Yildiz”. Parole e musica del presidente del Bursaspor che per il gioiellino classe 2006 è pronto a sedersi attorno a un tavolo a trattare. Mehmet Zahid Yanar, il DS del club ha confermato a FcIN la volontà di trattare con i nerazzurri.



PROVINO CON L'INTER - “Negli ultimi giorni Tughan Yildiz è stato in Italia per prendere parte ad un traning camp con l’Inter, ma pure ad un altro con la Roma. Adesso è tornato in Turchia, vedremo se entrambi i club continueranno a mostrare interesse per il calciatore. Su di lui è vigile pure il Parma, dato che questo mese sarà visionato pure dagli emiliani”.



TREQUARTISTA - “Parliamo di un centrocampista d’attacco. Quando ha la palla tra i piedi, cerca subito la marcatura. Possiede il potenziale per diventare un top player. Ma ha solo 16 anni, quindi deve migliorare soprattutto nel fisico e nelle parti difensive del suo gioco”.



CESSIONE - “Ovviamente possiamo cederlo anche adesso se riusciamo a trovare un buon accordo. Ora costa di meno rispetto a quando avrà 18 anni, ci sarà eventualmente da pagare di più per lui in futuro”.



GULER - “Inter e Genoa volevano Guler? Dico solo che parliamo di un calciatore che quest’anno ha subito un grave infortunio all’inizio della stagione, perdendo gran parte dell’annata. Ma parliamo di un ottimo giocatore, sono sicuro che in futuro lo vedremo difendere la casacca di una big europea”.