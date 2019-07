Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Marko Rog, il ds del Cagliari Maurizio Carli parla della situazione di Nahitan Nandez: "Sono nomi che girano, ma noi siamo intenzionati a rinforzare la squadra partendo dal fatto che abbiamo già un ottimo gruppo. I nomi sono quelli, ma io so che Marko Rog è del Cagliari ed è una delle poche certezze. Il mercato è molto difficile, non è più come prima. Abbiamo delle idee, ma abbiamo grossa fiducia in chi c'è già. Siamo vicini a Nandez? Non so dare una risposta precisa, volevamo portare qui Rog, perché sappiamo che è un anno importante per noi e per i tifosi: sentiamo questa responsabilità, come tutti quelli che lavorano".