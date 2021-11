Intervistato dalla Bild in Germania, il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Markus Krosche, ha parlate delle numerose voci di mercato che accompagnano i suoi gioielli, compreso quel Filip Kostic che è in scadenza di contratto a fine stagione, che ha cambiato agente e che è il principale obiettivo dell'Inter per sostituire Ivan Perisic.



NIENTE CESSIONI A GENNAIO - "Non faremo nessuna cessione in inverno. I nostri obiettivi sportivi sono fondamentali e ci sarà molto da fare nella seconda metà della stagione. Pertanto vogliamo evitare di indebolirci".