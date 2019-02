Il Direttore Sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano portoghese Record: "Da due anni sono in un progetto nuovo in Italia. Quando sono arrivato l’età media era di 30 anni, con un tetto salariale molto alto. Abbiamo abbassato entrambi i parametri in un solo anno, l’Europa ci è sfuggita solo all’ultimo con una sconfitta contro il Cagliari. Abbiamo vissuto la tragedia della perdita del nostro capitano e l’impatto che un evento del genere può avere sulla squadra. In generale la mia è un’esperienza positiva. Monaco? Presto il mio futuro sarà deciso e più chiaro".