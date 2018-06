Il ds del Genoa Mario Donatelli ha rilasciato un'intervista a calcionapoli24.it, parlando di alcuni degli obiettivi di mercato rossoblù: "Lorenzo Tonelli? Lo apprezziamo moltissimo, è un ottimo calciatore che seguo dai tempi dell'Empoli: tuttavia ci serve un altro tipo di calciatore, non credo che possa interessare in questo momento. Amin Younes può interessare? Io credo che potrebbe far bene in tante squadre, è un elemento di spicco internazionale e di grande affidabilità: tutti lo prenderebbero, anche noi al Genoa".