Ionut Radu, portiere scuola Inter, è un nuovo giocatore del Genoa. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "Ho detto subito sì al Genoa perchè ho percepito da loro un grande interesse, sentivo che puntavano davvero su di me. L'Inter resta nel mio cuore e in futuro mai dire mai. Adesso vado 10 giorni in vacanza in Romania, poi tornerò per prendermi subito la porta del Genoa. Avellino è stata una bellissima esperienza, sono cresciuto come uomo vivendo le pressioni di un campionato tosto come la Serie B. Mi piace tantissimo De Gea. A 18 anni Mancini mi fece esordire in Serie A con l'Inter, e non potrei mai dimenticare una serata del genere. Giocavamo a Sassuolo e il mister girandosi verso di me mi disse di scaldarmi perchè sarei entrato. Io all'inizio non avevo nemmeno capito che stesse parlando con me. Handanovic è l'esempio del portiere completo. Forte in tutto e fenomenale per la cura che mette in ogni dettaglio. Passavo le sedute d'allenamento a studiarlo"