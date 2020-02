Il direttore sportivo del Gent, Michel Louwagie, si è espresso così in merito all'interessamento da parte di grandi top team, tra i quali è presente anche l'Inter, per il giovane attaccante classe 2000 Jonathan David: "A gennaio c'era un'offerta sul tavolo, Il nostro obiettivo è quello di tenere insieme questa squadra, anche dopo l'estate. Abbiamo prorogato il contratto di David fino al 2023 per una buona ragione. Non lasceremo andare un giocatore come lui per 25 milioni".