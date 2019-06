Decide tutto Maldini. In attesa dei comunicati che sanciranno l'ufficialità della nuova nomina a direttore tecnico, Paolo sta già lavorando alacramente per riempire le tabelle del suo mosaico. Manca un vero e proprio direttore sportivo che possa affiancarlo in questa nuova e difficile avventura.



TARE SOGNO PROIBITO- Il profilo preferito da Elliott, quello che incarna in tutto e per tutto la nuova politica del Milan, rispondeva al nome di Igli Tare. Usiamo l'imperfetto perché le ultime informazioni raccolte da calciomercato.com raccontano che Lotito non ha nessuna intenzione di mollare il suo direttore sportivo, forte di un contratto con scadenza nel 2020.



TANTE CANDIDATURE -Chiaramente una scrivania a Casa Milan fa gola a tanti, forse a tutti. Ecco perchè sono molteplici le candidature poste al vaglio del duo Maldini-Gazidis: arrivano smentite nette sul nome di Braida, circola una voce che porta a Frederic Massara della Roma. Allo stato attuale, secondo quanto ci risulta, i due profili che intrigano di più sono quelli di Carlo Osti, che con Giampaolo ha già lavorato in ottima sintonia alla Sampdoria, e Giovanni Sartori. Al Chievo prima e all’Atalanta adesso ha messo a referto operazioni importanti: linea verde e plusvalenze sono il suo pane quotidiano.