Il ds del Parma Daniele Faggiano parla a Sky Sport a tutto campo, dal futuro di Dejan Kulusevski alle prossime mosse di mercato.



KULUSEVSKI - "Resta, è del Parma fino al 30 giugno e parlarne troppo potrebbe fargli male. È arrivato qua, ha sposato il progetto e l'allenatore, e l'allenatore ha sposato lui".



REGALO DAL MERCATO - "Se andremo a toccare la rosa, lo faremo per rimpinguare qualche infortunato visto che ce ne sono stati tanti, ma noi i regali ce li siamo fatti quest'estate".



PERCORSO - "Abbiamo perso qualche punto per strada in qualche partita in cui abbiamo fatto tanto, ma raccolto poco. Ce li siamo ripresi con gli interessi in altre partite e stiamo facendo bene".



BRESCIA - "Lo abbiamo registrato, stanotte lo guarderemo. Voglio dire che ci aspetta una partita da prendere con le pinze, senza attaccanti è dura".