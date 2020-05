Enzo, ds del, torna a parlare di Gonzalo. L'attaccante della, che è ancora in Argentina, a fine stagione potrebbe lasciare l'Italia e tornare nel club in cui è cresciuto. Ai microfoni di Olé, Francescoli parla di difficoltà legate all'aspetto economico dell'affare: "Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con un giocatore attualmente in Europa è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio".Poi, sulla volontà di riportare Higuain in Argentina: "Il giocatore stesso, però può fare molto per tornare.Ieri Fabio, CFO della Juve, ha parlato così del futuro di Higuain a Sky Sport: "Quando è partito era molto preoccupato, sono aspetti personali e non voglio entrare nel merito. Siamo legati a lui e quest'anno sta facendo una stagione straordinaria: speriamo continui con noi, per l'anno che resta di contratto"., che però non andrà via per un pugno di mosche.(stile Tevez-Boca). Altrimenti l'attaccante argentino potrebbe rimanere fino alla scadenza naturale del contratto.