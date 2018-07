Dadiè Samassekou, centrocampista 22enne del Salisburgo, è l'ultima idea del Milan per rinforzare la linea mediana. il centrocampista maliano ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro e ci sono già stati i primi contatti tra gli intermediari e il club rossonero.



IL SALISBURGO FRENA - "No, non ci sono offerte concrete. Ho letto molto nelle ultime settimane e mesi, e ho sentito chi sta già parlando con chi o di chi è molto lontano nelle trattative, ma attualmente non ci sono offerte. Ovviamente sappiamo che i nostri giocatori sono richiesti". Christoph Freund, direttore sportivo del Red Bull Salisburgo, ha parlato a Sky Sport Austria frenando sulla possibilità che Samassakeou possa vestire il rossonero a breve termine.