. La scorsa estate l'attaccante portoghese ha lasciato il Milan in prestito oneroso (tre milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 35). E dal club andaluso hanno le idee chiare su quello che sarà il futuro dell'ex Porto, come dimostrano le parole del: "I tifosi possono stare tranquilli,". Come anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.com, il Siviglia è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto pattuito col Milan . "Abbiamo la volontà - ha proseguito il ds andaluso - e la possibilità di tenerlo qui.".