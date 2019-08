Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, ha parlato di mercato a margine della conferenza stampa di presentazione di Federico Di Francesco della possibile cessione di Fares e Petagna che piacciono rispettivamente a Inter e Atalanta.



PER ORA... - "Fares e Petagna? Al momento siamo tranquilli sul fatto che rimarranno con noi. Non abbiamo ricevuto delle proposte soddisfacenti. L’obiettivo numero uno è cercare di mantenere la categoria e il fatto che fino a questo momento siamo stati bravi a non cedere alle tentazioni, dimostrando solidità, è cosa buona. Nel mercato però può succedere di tutto. Sia Momo che Andrea sono giocatori importanti e faremo di tutto per tenerli con noi".