Vincenzo Italiano resta la prima scelta del Genoa come eventuale sostituito di Davide Nicola sulla panchina rossoblù. Per lui sarebbe già pronto un contratto biennale. Ma il suo ingaggio da parte del Grifone è tutt'altro che imminente, anche perché l'attuale tecnico dello Spezia è ancora in corsa con la sua squadra per una storica promozione in Serie A.



Un eventuale sbarco a Pegli dell'ex centrocampista pugliese, dunque, potrà avvenire soltanto dopo la finale di ritorno dei play-off di B, come ha spiegato ai microfoni di TeleNord il ds spezzino Guido Angelozzi: "Italiano ha ancora un contratto con noi e noi siamo felici con lui, che in questo momento sta pensando solo a portare lo Spezia in Serie A. Nel calcio, poi, lo sappiamo bene, non si può mai sapere. Quello che accadrà dopo il 20 agosto ma ad oggi non ci sono state trattative con nessuno. Noi siamo sereni e tranquilli. Ci fa piacere che lo cerchino poi ognuno di noi prende delle decisioni".



Il dirigente aquilotto ha poi ammesso di aver avuto diversi contatti nei giorni scorsi con il collega genoano Daniele Faggiano: "​Ci sentiamo spesso ma di Italiano non abbiamo mai parlato perché lui ha rispetto verso lo Spezia e verso la persona di Guido Angelozzi e di Vincenzo Italiano. Pure ieri sera mi ha chiamato per farmi i complimenti, abbiamo parlato però di altre cose, non di allenatori".