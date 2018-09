Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: "Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati oltre, perché il mercato non ci ha consentito di arrivarci prima, ma abbiamo raggiunto un mix buono e il mister è carico per questa stagione, perché sente la squadra totalmente sua. Con Mazzarri c'è più sinergia, ora i giovani stanno crescendo. Belotti-Zaza? Lì davanti bisogna creare le alchimie giuste, avere una coppia come la loro è tanto, non so quanti se la possono permettere. Il tecnico dovrà trovare soluzioni ideali lì davanti, per collocare anche Iago Falque. Il Toro quest’anno ha una squadra competitiva e tutti devono conquistarsi il posto".