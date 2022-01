Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, ha parlato a DAZN della non disputa della partita contro la Salernitana, dettata dalla decisione della ASL locale: "Noi rispettiamo quello che gli organi competenti ci dicono: la partita di oggi non è stata rinviata, per cui adesso staremo a vedere se verrà rispettata fino in fondo la regolarità del campionato. Il nuovo protocollo? Queste cose andavano concordate prima. Ci troviamo in una situazione di disagio perché gli organi competenti, a cui noi sottostiamo, ci danno indicazioni e poi altri organi prendono decisioni diverse. Questo è sinonimo di poca chiarezza".