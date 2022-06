Dua Lipa nel 2022 ha guadagnato 38 milioni di dollari, per le sue canzoni gli streaming si contano a miliardi, e a 26 anni gestisce un impero. Come racconta Oggi.it, la sua è la vita (non facile) di un’ex bambina divisa tra Londra e Pristina. Che detta legge anche nella moda.



L’hanno definita la Madonna della Generazione Z. Dua Lipa a 26 anni è la cantante più pagata: in un anno si è messa in tasca 38 milioni di dollari. Più che una popstar è un’azienda, che gestisce guadagni discografici, proprietà, investimenti azionari, collaborazioni con brand (fra i quali Yves Saint Laurent, Versace e Puma), una catena di ristoranti a Londra, una linea moda e la società di concerti Dua Lipa Live.



Dua Lipa è anche l’unica nell’industria musicale che su Spotify ha totalizzato un miliardo di streaming per ognuno dei quattro brani dell’ultimo album Future Nostalgia. Un successo perseguito con una determinazione feroce. "A quattro anni sapevo che avrei fatto la cantante", ha spiegato, come riporta Oggi.it. E pur di realizzare i suoi sogni si è trasferita a 15 anni a Londra senza la famiglia.



Tenacia, creatività e professionalità, unite a una bellezza fuori dal comune: ecco a voi il fenomeno Dua Lipa.



