Dopo l'uscita del singolo Demeanor con il rapper Pop Smoke, già volato in testa a tutte le classifiche, Dua Lipa si è concessa una meritata vacanza in Messico. Nella descrizione dell'ultima raccolta di foto pubblicata si legge l'utilizzatissima frase "Girls just wanna have fun...", arricchita però in maniera divertente e originale da un "e un bicchiere di spicy margarita", in inglese ovviamente.



