Il difensore del Milan Leo Duarte è intervenuto a Sky Sport: "Ibrahimovic è un grande campione, ci aiuta a rimanere concentrati e a migliorare. Fa davvero la differenza per noi, speriamo possa recuperare presto perché è molto importante".



MALDINI - "Mi chiede sempre come sto, se mi trovo bene. Voglio dimostrare il mio valore e voglio fare la differenza per il Milan".



RECUPERO DALL'INFORTUNIO - "Ora sto bene, non ho dolori. Sono pronto, mi sto allenando con il gruppo e mi sento molto bene: spero di giocare più partite possibili perché sto bene fisicamente".



OBIETTIVI - "Tra i nostri obiettivi sappiamo che entrare in Champions League è molto difficile. Noi vogliamo finire il campionato nel migliore dei modi, giocando da Milan e conquistando più punti possibili per arrivare in Europa League o, meglio ancora in Champions, se si presenterà l'opportunità".



GIOCARE CON IL CALDO - "In Brasile giochiamo tante partite in poco tempo, siamo abituati a giocare con il caldo: il segreto per non farsi male è fare allenamenti brevi, ma intensi".