Nessun gol ma due assist al debutto da titolare per Patrick Cutrone con la maglia del Wolverhampton nel 4-0 contro gli armeni del Pyunik nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League. L'ex attaccante del Milan prima l'ha messa in mezzo per il gol di Neto che ha sbloccato la gara, poi a centro area l'ha toccata quel poco che è bastato per farla arrivare su i piedi di Vinagre per il 3-0.