Prosegue incessante il casting del Genoa alla ricerca di un nuovo regista. Se in pole position resta argentino del Milan Lucas Biglia, la dirigenza rossoblù non perde d'occhio eventuali alternative.



In particolare nelle ultime ore il Grifone sembra avere orientato la propria attenzione verso la Capitale dove sulle diverse sponde del Tevere figurano due profili che potrebbero fare al caso di mister Andreazzoli. Si tratta del laziale Milan Badelj e del romanista Maxime Gonalons, ambedue fuori dei progetti didattici dei rispettivi tecnici.