Ieri tasso positività registrato (percentuale tamponi positivi al Covid) schizzato a 11,5%. Erano i tamponi del giorno di Natale, solo 217 mila tamponi, quindi 24.883 i contagi registrati. Tamponi del giorno di santo Stefano ancora in misura ridotta, da giorno festivo, quindi i contagi registrati oggi non saranno in numero assoluto impressionanti. Ma da domani, col ritorno dei tamponi al numero standard (tra sei e settecento mila) percentuale positività 11,5% significa, se non crolla di colpo, più di 60 mila nuovi contagi al giorno. Un numero imponente e, quel che è peggio, frutto di una accelerazione spaventosa. Una accelerazione capace di portarci a gennaio a centomila contagi al giorno (prima, si spera, di cominciare a calare).La Repubblica fa i conti: più di 500 mila positivi in Italia, quindi almeno tre/quattro contatti stretti ciascuno, quindi due milioni di italiani in quarantena. Ma è lecito dubitare stiano davvero tutti chiusi in casa come da titolo del quotidiano. Di sicuro ci vuole troppo tempo per fare i tamponi che liberano dalla quarantena, di sicuro con l'aumento dei contagi questo sistema delle quarantene si avvia a bloccare, in teoria, troppa gente e in pratica a indurre a violazioni di massa della quarantena.Dopo 24 giorni di quel che è stato chiamato il lockdown per i non vaccinati la Germania registra un calo verticale dei contagi quotidiani, da circa 70 mila a circa 10 mila. In Italia i non vaccinati, gli zero dose, sono ancora 5,6 milioni (cui vanno aggiunti gli anagraficamente non vaccinabili), una porzione massiccia di popolazione.Tenuto conto del prezzo medio corrente del gas è stato stimato l'aumento delle bollette luce e gas dei mesi di inizio 2022: cinquanta per cento! Una parte dell'aumento se lo accolla lo Stato, per una spesa di 3,8 miliardi. Vedremo quanto è grande quella parte.Notizia ufficiale: l'Ente spaziale Usa ha posto a 24 teologi la domanda sulle conseguenze per l'umanità nel caso trovassimo o fossimo trovati da civiltà aliene. Strana scelta della tipologia degli interrogati e consultati. I 24 teologi, rappresentanti di tutte le religioni, sono tutti in fondo in clamoroso conflitto di interessi. Che succede se arrivano o troviamo gli alieni? Succede che vanno riscritti tutti i Libri Sacri. Al contrario i libri di scienza andrebbero tutti poderosamente aggiornati, ma rifatti da capo a piedi proprio no.Economia: puoi riportare parole e cifre di Bce, Bankitalia e di tutte le istituzioni e centri studi nazionali e internazionali...niente! Politica: puoi riportare parole e atti pubblici e ufficiali di governi, ministri, premier, leader, capi partito...niente! Fisica: puoi riportare pari pari il come è composta la materia (conosciuta) secondo parametri ed equazioni da Einstein in poi...niente! Storia: puoi riportare libri di testo frutto di decenni di ricerche e montagne di documentazione...niente! Niente da fare: c'è sempre in ogni luogo della chiacchiera pubblica qualcuno (quanti qualcuno?) a commentare: "Non si intendono di economia, politica, fisica, storia...". Potresti riportare le parole testuali di Gesù e trovare sempre e di sicuro (talvolta capita anche al Papa) chi commenta all'insegna del "non si intende di cristianesimo".