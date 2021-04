anche se poi una vera e propria trattativa non è mai nata., basti ricordare l'intreccio con Paquetà anche se poi il giocatore non ha mai aperto realmente alla cessione e il club rossonero non l'ha mai considerato una prima scelta., i loro contratti sono in scadenza al 30 giugno 2022 ed entrambi sono reduci da una stagione tutt'altro che esaltante a livello individuale.Perché da una sola operazione potrebbero risolversi due problemi distinti, quello di Romagnoli e quello di Bernardeschi. Uno scambio sostanzialmente alla pari o pareggiata in altro modo (magari con un giovane di mezzo), con valutazione da poter concordare in base alle necessità che si presenterebbero a ridosso del 30 giugno, rappresenta oggi una soluzione tutt'altro che da escludere e di cui Raiola starebbe cominciando a parlare tra un rinnovo e l'altro col Milan (vedi Donnarumma e Ibrahimovic), tra un'idea di mercato e l'altra con la Juve (vedi Kean o Gravenberch).