L'intrigo di mercato più interessante, secondo La Repubblica, in questo momento riguarda Paul Pogba: Inter e Juve seguono il campione del mondo, che vuole scappare da Manchester e conosce bene il calcio italiano, soprattutto Marotta e Conte, il quale si espose in prima persona, nel 2012, per convincere il giovane Paul a scegliere Torino. Ad aggiungere pepe al duello a distanza c'è l'inimicizia tra Paratici e Marotta, testimoniato anche dall'affare Kulusevki negli ultimi tempi, con sorpasso bianconero in extremis dopo la lunga corte nerazzurra allo svedese. E c'è di più: il ds bianconero è preoccupatissimo che Vidal possa finire a Milano e sta cercando di evitarlo.