Milan e Juventus pensano al futuro, entrambe vantano rapporti col super procuratore Mino Raiola. Sfidarsi sul mercato per un talento di Raiola è un attimo. Come riporta Sky Sport, rossoneri e bianconeri stanno monitorando Donyell Malen, attaccante del Psv Eindhoven che in questa stagione ha finora totalizzato 41 presenze, con 25 gol e 9 assist. Il prezzo è di 30 milioni di euro, l'asta è aperta.