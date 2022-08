Nuove sirene inglesi per Dumfries e Casadei. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Chelsea prepara un nuovo assalto e ha già ricontattato gli agenti dei due calciatori dell'Inter. Il club nerazzurro chiede 50 milioni di euro per l'esterno olandese e 20 milioni per il giovane centrocampista italiano, che in Serie A piace a Torino, Sampdoria e Sassuolo.