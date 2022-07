Un occhio al campo e uno al bilancio. È stato questo il leitmotivanche in questa sessione di calciomercato.e hanno di fatto messo tutti sul mercato, alla giusta cifra. Di offerte ne sono arrivate nelle ultime settimane soprattutto per due giocatori:. Per il primo, motivo per il quale la trattativa si è arenata. Per il secondo invece è questo il momento degli interessamenti esteri e dei primi approcci.- L’esterno exè arrivato in nerazzurro in punta di piedi lo scorso anno e, prestazione dopo prestazione, si è meritato la fiducia e l’affetto dei tifosi.. In principio ci aveva provato ilche aveva chiesto informazioni sull’olandese durante le prime chiacchiere per. Poi era stato il turno delQualche rumors, un mezzo flirt ma nulla di serio. Ora proprio i londinesi sembrano essere tornati alla carica. Dall’Inghilterra rimbalzano voci, confermate, di un. La prima offerta arrivata all’Inter è stata rifiutata ma non è escluso che dallo Stanford Bridge non arrivino rialzi. E lì l’Inter vacillerebbe.- In Viale della Liberazione sono stati chiariUna cifra considerevole se si pensa che solo 12 mesi fa l’olandese arrivava a Milano per 15.Le parti si riaggiorneranno, Dumfries intanto si concentra sul campo. Nella gara di sabato contro il Lione, il numero 2 nerazzurro è parso in crescita dal punto di vista fisico. Qualche sgroppata delle sue, una ha anche propiziato il pari definitivo, la solita forza dirompente e un netto miglioramento anche palla al piede.Il mercato però incombe e, se il Chelsea dovesse rifarsi sotto, le strade del giocatore e dell’Inter potrebbero dividersi