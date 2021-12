Intervistato da Sportwereld in Olanda, il terzino dell'Inter, Denzel Dumfries, ha parlato del suo arrivo all'Inter e dei tanti pregiudizi su di lui che c'erano in Olanda.



TANTI NON CREDEVANO IN ME - "Sono sincero, quando ho firmato il contratto con l'Inter non ci ho pensato un attimo: l'ho fatto nonostante tante persone non credessero in me. Penso davvero che in Olanda si perda molto talento a causa di una certa visione dei calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Le persone che non hanno creduto in me? Mi dispiace per loro perché hanno una visione così limitata. Si può imparate tanto".