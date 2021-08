L'esterno destro dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato del suo approdo in nerazzurro a Nos: "L'Inter è un sogno che si avvera. Mi sono sentito felice nel momento in cui si è completato un trasferimento così bello. Sono stato ben accolto, c'è anche De Vrij, che mi fa da interprete. Se parlo già italiano? Poco. Devo mettermi al pari con gli altri compagni, ma mi sento già pronto per giocare. Avevo sperato di giocare più minuti in questa fase, non è nella mia natura accontentarmi di essere un sostituto da venti minuti".