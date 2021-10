Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, parla a Inter tv prima della partita tra i nerazzurri e la Lazio: "​La Lazio è un'ottima squadra io però ho molta fiducia nei miei compagni, abbiamo un'ottima rosa e tanta qualità. Sono molto fiducioso che possiamo vincere, però avrò anche molto rispetto per l'avversario di oggi che è molto forte. Sempre bellissimo quando gioco per la mia Nazionale. Ho giocato bene e fatto un gol. Sono molto felice di questo. E ora devo cercare di fare gol per l'Inter. Quello è il mio prossimo obiettivo, fare gol per l'Inter. Mi sto divertendo molto qui all'Inter, i miei compagni sono fantastici e sto prendendo lezioni di italiano. Lo staff tecnico è meraviglioso con me e mi sta dando una grande mano mi sento sempre più a mio agio. Ci vuole un po' per ambientarsi, è stato un grande cambio ma mi trovo molto bene qui e sono contento di essere qui all'Inter. Sono pronto per lottare".