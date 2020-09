Aaron Ramsey è un giocatore spesso accreditato come una possibile contropartita tecnica o cessione per arrivare ad altri centrocampisti. Tuttavia, seguendo una linea di pensiero già tracciata da ilbianconero.com un paio di settimane fa , il quotidiano Tuttosport oggi fa un focus sul centrocampista gallese classe '90, affermando cheSi sta giocando le sue carte in mezzo al campo, puntando sulla sua versatilità e dinamismo, impreziositi da una presenza in zona gol non comune agli altri centrocampisti dell'organico bianconero.