Duvan Zapata promette fedeltà all'Atalanta. Il centravanti colombiano ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Percassi, i tifosi e Gasperini i motori del boom. In Champions League ci rifaremo già martedì a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Qui sono felice e non penso assolutamente di lasciare Bergamo. L'Italia non è un Paese razzista. Koulibaly è il difensore più forte di tutti. Sono arrivato a Napoli nello stesso anno di Higuain: ho giocato poco, ma è stata una fortuna allenarsi con lui".