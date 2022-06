Gigi Maifredi, allenatore della Juventus nel 1990-91, intervistato da TuttoJuve.com parla del mercato dei bianconeri, in particolare di Paul Pogba e Paulo Dybala: "Il Pogba che ci ricordiamo è un upgrade, quello visto a Manchester merita qualche riflessione. Bisogna capire chi dei due ritornerà, solo il tempo potrà dire se la Juventus avrà fatto bene oppure no. La cosa da fare è prendere Di Maria a tutti i costi, perché è un giocatore che manca in questa rosa a livello di caratteristiche. E' un fuoriclasse, alla Juve non ce ne sono poi molti. Uno dei pochi presenti, forse, era Dybala, che è stato messo nelle condizioni di non esser del tutto il protagonista. E alla fine si è un po' rotto di questa situazione. Se dovesse andare all'Inter sarebbe uno smacco per la Juve? Se la società nerazzurra dovesse esser in grado di metterlo a proprio agio, il popolo juventino si mangerà le unghie dal nervoso. Dybala soltanto tre anni fa, non millenni, era un giocatore paragonabile a Messi e Ronaldo".