La Juventus e Paulo Dybala sembrano arrivati a un punto di non ritorno. Gli ultimi sviluppi della trattativa per il rinnovo del contratto fra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'argentino hanno portato a un nulla di fatto, e da entrambe le parti trapela la sensazione che questa possa ormai essere una rottura definitiva. Se così fosse, l'avventura della Joya alla Juve si concluderebbe il 30 giugno di quest'anno, dopo sette stagioni ricche di gol (per ora 113) e vittorie in Italia, ma anche cocenti sconfitte in Europa e qualche infortunio di troppo. Per un bilancio definitivo è ancora presto, ma già oggi possiamo ritornare sui 10 momenti clou della storia fra Dybala e la Juve.



