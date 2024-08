Dybala, ancora nessuna riposta all'Al-Qadsiah. E ci sono anche i dubbi di Oriana

Getty e Calciomercato.com

I tifosi dellahanno passato un Ferragosto bollente e non solo per le alte temperature. In città l’ansia per una possibile partenza diè tanta e nella notte fuori Trigoria è apparsa una scritta che non lascia spazio ad altre interpretazioni: “Paulo non si vende”. La Joya non ha ancora preso una decisione sulla ricca proposta dell’Al-Qadsiah. Il club arabo resta in attesa e la Roma aspetta un’offerta ufficiale. Da Trigoria arrivano secche smentite su una proposta per il cartellino dell’argentino da 18 milioni di euro. La squadra saudita vuole prime il sì definitivo di

non ha ancora accettato l’Arabia Saudita. La Joya aveva già detto di no durante il ritiro inglese, ma dopo l’esclusione in amichevole con l’Everton non si è più sentito al centro del progetto. La decisione verrà presa nei prossimi giorni e c’è un nuovo fattore da considera. La moglie,Sabatini, non è convinta del trasferimento poiché potrebbe creare problemi al suo lavoro e preferisce rimanere a Roma. La stessa volontà di Dybala che però non coincide con quella dei giallorossi che vogliono liberarsi del suo alto ingaggio e fare cassa.

– Il casonon fa passare in secondo piano la partita contro il Cagliari di domenica. Tra due giorni i giallorossi saranno di scena in Sardegna per l’esordio stagionale. Oggi Paulo si è allenato con il resto del gruppo e la scelta sulla sua convocazione dipenderà da. Il mister domani alle 14.30 parlerà in conferenza stampa e scioglierà gli ultimi dubbi. Poi alle 18 ci sarà la rifinitura e in serata la squadra partirà verso Cagliari.