Alla Juventus, il futuro è di Paulo Dybala. Lo ha ribadito oggi il vice presidente Pavel Nedved: il club bianconero intende lasciare la Joya al centro del progetto, non valutando al momento alcuna ipotesi di cessione. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo stesso Dybala di recente ha fatto sapere alla società di essere felice a Torino. Il fatto che sull’agenda di Beppe Marotta non vi sia neanche un incontro fissato con Mariano, fratello-agente di Paulo, è un segnale di come non siano in arrivo offerte economiche per il numero 10 argentino.