Un'altra giornata è passata. Apparentemente non è successo nulla. In realtà è successo di tutto, fin troppo. Paulo Dybala è arrivato a Torino, ma il confronto tanto atteso con Maurizio Sarri e Fabio Paratici non è ancora andato in scena. Con ogni probabilità si terrà domani, nella giornata di venerdì. Anche perché per il momento il talento argentino tiene tutti in scacco: fino a quando non parlerà con il tecnico e la dirigenza, non prenderà alcuna decisione. E il tempo scorre. E mentre il tempo scorre sta succedendo di tutto, appunto.



CON LO UNITED – In giornata, a Londra, mentre Dybala riposava a casa sua (per forza più che per scelta), proseguivano i contatti tra Paratici, Jorge Antun e gli emissari del Manchester United. Senza sensibili passi avanti. La Juve spinge, Dybala respinge, i Red Devils fremono. Va convinta la Joya, il suo rappresentante ha messo in chiaro come siano necessari argomenti economicamente irresistibili (ben oltre i 10 milioni netti più bonus) e la situazione anche formale rimane particolarmente complicata, senza dimenticare una posizione dalla quale ancora non si muove: vuole restare, dovendo lasciare obtorto collo la Juve preferirebbe altri lidi rispetto la Premier. In tutto questo c'è Romelu Lukaku che a sua volta aspetta di capire se poter vestire il bianconero o dover attendere l'Inter, nervosamente spettatrice più che interessata sotto ogni punto di vista. Con lo United si è tornati a parlare anche di Mario Mandzukic più che di Matteo Darmian, ma tutto è inevitabilmente sullo sfondo: c'è Dybala a congelare la situazione.



INSERIMENTI - Come se non bastasse, da più parti rimbalza la possibile controffensiva dell'Inter proprio su Dybala: radiomercato parla di un inserimento in fase di studio per far saltare nuovamente il banco, con la differenza che ora il numero 10 bianconero non dirà più di no a priori. È stato scaricato dalla Juve, per amor dei tifosi vorrebbe ribadire un altro no all'Inter, ma se messo alla porta anche questa percezione potrebbe cambiare. Non solo: aspettando di sciogliere l'altrettanto intricato nodo Neymar, anche dal Psg sono arrivati nuovi messaggi all'entourage di Dybala riguardo una più che possibile offerta pronta a partire al momento opportuno. Insomma, mentre la Juve lo spinge verso Manchester, ci sono sempre più ostacoli a frenare il club bianconero.



E LA JUVE... - E la Juve intanto tiene il punto, come e più che con tutti gli altri giocatori messi in vendita. Sarri non potrà diventare un alleato di Dybala, la società ha deciso di cederlo, con ogni probabilità ne ha pure più bisogno di quanto si potesse immaginare. Non a caso, nonostante le intenzioni del giocatore, dalla società bianconera si fa sapere che l'arrivo alla Continassa di Dybala rimane in programma per lunedì 5 agosto, come previsto dal “piano ferie” originario. C'è tanto di cui discutere, c'è troppo in ballo. E sta succedendo di tutto, tanto da far sembrare che non si ancora successo niente.