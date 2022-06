Come è noto il 30 giugno scadrà il contratto dicon la, contratto che non verrà rinnovato. A 24 ore da quella data, l'attaccante argentino ha postato su Instagram le immagini dell'allenamento odierno, accompagnate da un messaggio criptico:con le emoticon di un pugno e di un alieno. La Joya si riferisce all'addio alla Juventus o a importanti novità di mercato in arrivo a breve? Al momento non è dato saperlo. Tra la trattativa (per ora 'congelata') con l'e ilalla finestra, è certo però che le prossime settimane (o forse i prossimi giorni) saranno caldissime.