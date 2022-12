Nel momento della firma del suo contratto con la Roma, Paulo Dybala e i suoi agenti hanno fatto inserire un clasuola rescissoria di "soli" 20 milioni di euro esercitabile a partire dalla prossima estate. Non una novità, ma c'è un dettaglio extra che riguarda l'incasso che il club giallorosso potrebbe ottenere nel caso in cui decidesse di non "annullare" la clausola (può farlo o allungando il contratto o aumentando il salario fisso).



Avendo accettato cifre inferiori a quelle richieste, la Joya incasserà, in caso di pagamento, una parte dei soldi della clausola rescissoria che porterebbe quindi la Roma ad un incasso inferiore, circa 15 milioni di euro, rispetto ai 20 messi nero su bianco.