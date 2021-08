Non c'è due senza tre. Dopo il primo incontro di sabato scorso e il bis concesso ieri, sabato prossimo è in agenda un nuovo vertice tra gli agenti di Paulo Dybala e i dirigenti della Juventus.



Prima della pandemia l'offerta bianconera era di 10 milioni di euro netti all'anno più bonus, oggi la proposta prevede un aumento della parte fissa da 7,3 milioni a 8 forse 8,5 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus per arrivare a quota 10 milioni fino a giugno 2025.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino preferirebbe fino al 2026 e si aspettava di ripartire non dal contratto attuale, ma dall'offerta di qualche tempo fa, pur cosciente che da lì si sarebbe scesi.