Lunga intervista all'Pauloal magazine di moda L'Officiel, con sede in Arabia Saudita. "Essere un giocatore è sempre stato il mio sogno, sin da bambino. Ho iniziato sui campi in Argentina e non ho mai smesso. Essere un giocatore è sempre stato il mio sogno sin da quando ero bambino. Ho iniziato sui campi di calcio in Argentina e non ho mai smesso. Non c'è un momento preciso perché anche mia mamma mi dice sempre che giocare a calcio era una cosa che facevo da quando ero molto giovane"."Il mio viaggio è iniziato fin da piccolo, dai campi di calcio di Cordoba in Argentina. Poi ho avuto l'opportunità di venire a giocare in Europa, un sogno per me. Sono arrivato in Italia al Palermo e poi alla Juventus dove sono ormai alla settima stagione, ho vinto Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Sono felice di aver segnato oltre 100 gol, ma ho ancora molti obiettivi da raggiungere e realizzare nella mia carriera da giocatore"."Non sono mai stato veramente ispirato da nessuno nella mia carriera di calciatore, ho sempre cercato di crescere e guardare con rispetto a tanti campioni, ma ho sempre cercato di migliorarmi. Anche se quando ero piccolo mio padre mi portava sempre ad allenarmi ed era per me fonte di ispirazione"."Significa 'gioiello'. mi è stato dato per la prima volta in Argentina a Laguna Larga da un giornalista che mi ha visto giocare nell'Instituto, la mia squadra. È un soprannome che mi piace. Inoltre posso aggiungere che in Italia la parola suona proprio come Gioia, felicità, ma in realtà significa gioiello. Poi a Palermo mi hanno anche assegnato il soprannome "Picciriddu", che significa ragazzino"."Ci sono stato diverse volte sia come turista che per alcune importanti partite di calcio. Amo viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere nuove culture. Sarò felice di tornare presto. L'intera area del Medio Oriente mi affascina"."Vivo sempre guardando al futuro e pensando agli obiettivi che vorrei raggiungere; essere un giocatore importante della Juventus e crescere come persona, come uomo. Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere sia nella mia squadra che in Nazionale. Amo suonare per il mio paese, mi fa sentire più vicino alla mia terra, alle mie origini. Certo che sogno di vincere un Mondiale, così come vorrei vincere la Champions League. Lavoro ogni giorno per ottenere questi risultati".