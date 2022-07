Un ritrovo tra amici, in attesa di decidere il proprio futuro. Paulo Dybala si trova ancora a Torino, dove aspetta di capire la prossima tappa della sua carriera. Intanto, gli fanno visita tanti amici. E' il caso del Fideo Di Maria, che ha pubblicato una foto sul suo Instagram insieme al compagno di nazionale e concittadino. Ancora per qualche giorno.



UN RITROVO BIANCONERO - Presenti al ritrovo 'bianconero' anche Paulo Pogba e Alex Sandro, che hanno subito lo sfottò dei due argentini: si è giocato infatti a table-football, una variant del ping pong, ma chiaramente con i piedi. Da una parte il terzino brasiliano e il centrocampista francese, dall'altra Paulo e Angel. Uniti, ma solo per questo match.