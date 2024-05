Il Sole 24 Ore - Inter, Zhang rifinanzia il debito con Oaktree: arriva la firma con Pimco

. La data, come noto, che coincide con il giorno della scadenza del prestito che Steven Zhang dovrà ripagare al fondo Oaktree, che ha in pegno le quote di maggioranza della società di Viale della Liberazione. La svolta per questa situazione in casa Inter, tuttavia, sta per arrivare:Secondo quanto riportato dal Il Sole 24 Ore,(ricordiamo che il prestito era stato contratto con Oaktree dalla famiglia Zhang tre anni fa, nel 2021, tramite la holding lussemburghese Grand Tower Sarl, in modo da avere le risorse necessarie alla gestione dell’Inter), allungando al contempo la vita interista del figlio di Jindong.

. Gli avvocati di Suning (Latham & Watkins) e di Pimco (Dla Piper) sono al lavoro per finalizzare l’accordo. Tra martedì e mercoledì, dunque, arriverà la tanto attesa messa nera su bianco, la mossa che permetterà a Zhang di restare ancora alla guida dell'Inter per i prossimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore,. Da tempo, circolano infatti indiscrezioni sull’interesse di investitori sauditi per la società nerazzurra.