a. Il tema, controverso, era esploso nel 2017 quando Dybala decise di interrompere la collaborazione con Triulzi, affidando i propri interessi alla propria famiglia prima e a Jorge Antun poi. Di conseguenza volle risolvere il contratto che lo legava alla Star Image per quel che riguarda i diritti di immagine, che erano stati ceduti proprio alla Star Image con un contratto decennale già ai tempi in cui Dybala giocava nel Palermo. Un braccio di ferro proseguito per anni, la Star Image chiedeva ben 35 milioni di euro a Dybala di risarcimento, una condizione che ha rappresentato un ruolo decisivo anche in sede di mercato.Perché se da un lato la Juve si era già proposta in passato di affiancare Dybala in questa battaglia legale, è altrettanto vero che il club bianconero non rientra nella cerchia di quelle società che acquisiscono i diritti di immagine lasciandoli nelle mani dei propri giocatori pur riservandosi il diritto di sfruttare la loro immagine per i propri accordi commerciali.. E se il rinnovo di contratto continuasse a non arrivare o se arrivasse in maniera tale solo da rimandare il problema, l'appeal di Dybala aumenterebbe sensibilmente anche da un punto di vista economico.