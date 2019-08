. Rilassato con i suoi uomini di fiducia a Torino - mai impegnati in presunte missioni parigine durante questa settimana - e concentrato verso Parma dove vuole un posto da titolare per ripetere la magia vista a Trieste, magari. Di certo, lo ha fatto capire con segnali travestiti da esultanze e con rifiuti eccellenti ai top club di Premier League. Eppure, non si può definire sfumata la possibilità di un suo trasferimento ancor più con le cessioni di Rugani e Mandzukic che non si sbloccano.I DIRITTI E LA JUVE - Tutto dipenderà da: se il brasiliano dovesse lasciare Parigi destinazione Barça o Madrid, a quel punto. Filtra infatti la convinzione del PSG di mettere da parte i diritti del giocatore per evitare complicazioni su un'eventuale trattativa, Al Khelaifi su questo non porrebbe ostacoli come invece fatto dal Manchester United e dal Tottenham. Il reale problema è che il tempo stringe e, non più chiacchiere o scenari, ipotesi futili. Tanto passa da Neymar per il dentro o fuori di Dybala, quindi. Ma la Juve pretende una proposta scritta e ufficiale altrimenti niente potrà decollare. Dybala aspetta, felice e contento di rimanere. Per ora, sei lettere che non spariscono ancora dalla sua stranissima estate.