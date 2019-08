Paulo Dybala si (ri)avvicina alla Juve: come riporta Tuttosport, i bianconeri non sono più così sicuri di cedere la Joya, che da sempre ha manifestato la sua volontà di rimanere a Torino. Le uniche possibilità di vedere l'argentino lontano dalla Continassa sono una maxi-offerta (al momento non pervenuta) e lo scambio con Icardi.