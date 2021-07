"Ha il contratto in scadenza tra un anno, Cherubini se ne sta occupando ed è in costante contatto con lui e il suo agente". È stato chiaro Pavel, quando nella conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza dellaha parlato del. Un argomento caldo per i bianconeri, da diversi mesi ormai. Dallo, con il. Dirigenti, allenatore, condizioni fisiche di Paulo. E la Juve ora non vuole farselo sfuggire.