Infortunio e rinnovo? Non solo, perc'è anche il rapporto con i tifosi dellae oggi, direttamente dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium, l'attaccante bianconero ha risposto ad una serie di domande presentatigli proprio da alcuni tifosi“In quel periodo lì è stata una delle emozioni più grandi. In quel momento ci sono state tante chiamate, stavo facendo bene a Palermo, però quando il mio procuratore mi ha detto che mi aveva chiamato la Juventus ho detto di rispondere solo a quelle chiamate e di non rispondere a nessun’altra. Volevo poter eccellere e il fatto che la Juventus mi abbia cercato è stata un’emozione molto bella”.“A Babbo Natale cosa chiederei? La lista è sempre lunga, ci sono tante cose che si possono chiedere, alcune più vicine altre più lontane. A livello calcistico chiederei la Champions per la Juve. Ovviamente sapendo che l’anno prossimo c’è il Mondiale, vincerlo con l’Argentina sarebbe qualcosa di straordinario. Sognare è gratis, se Babbo Natale ci porta questi regali saremo contenti”"Quanto pesa la 10? Tanto, perché bisogna sempre dare di più, non basta quello che si è appena fatto. La 10 sappiamo tutti quello che rappresenta nella Juventus, nella storia l'hanno indossata dei fenomeni. Per me è un onore unico da quando la società mi ha chiesto di indossare questo numero: avevo il 21, che qui significa comunque tanto. Sono onorato di indossarla, spero di dare a tutti i tifosi qualcosa di spettacolare con questo numero"."Sempre dico che è il prossimo, però credo che quello contro l'Inter allo Juventus Stadium, del 2-0, per come è stata l'azione... credo sia stato uno dei più belli. Peccato non ci fosse il pubblico"."Da piccolo avevo come idoli Riquelme e Ronaldinho".