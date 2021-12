. Perché uno dei problemi principali di Max Allegri, se non il principale, è proprio quello della sterilità offensiva: una crisi realizzativa concreta già con l'organico al completo, quindi con Dybala e Federico Chiesa (insieme a tutti gli altri, a Venezia mancava anche Dejan Kulusevski), figuriamoci senza., quattro problemi muscolari in meno di metà stagione sono effettivamente troppi. E presenze alla mano, Dybala ha saltato una partita su tre.– Dopo una stagione che definire complicata è riduttivo, Dybala aveva vissuto una vacanza di lavoro per farsi trovare tirato a lucido alla Continassa. Così è stato, ma pronti via ecco il primo infortunio muscolare. Comunque presente ai nastri di partenza è stato a settembre durante Juve-Sampdoria il primo stop decisivo. Il rientro all'insegna della prudenza, poi in occasione dell'ultima pausa internazionale ecco un altro stop muscolare.e ora vediamo cosa ha. Sicuramente c'è un legame con mercoledì, era uscito, aveva avuto un affaticamento. Sembrava che stesse bene, purtroppo invece non è andata così”, le ultime parole di Allegri., forse solo l'umore di un annuncio che rischia di essere effettuato mentre Dybala è fermo ai box e non a trascinare i suoi in campo. Appena Jorge Antun avrà ultimato le ultime questioni burocratico-amministrative in Argentina allora volerà in Italia,Nella speranza che questo possa anche spezzare il sortilegio e riproporre un Dybala sempre presente, perché la Juve di lui proprio non sembra poter fare a meno.