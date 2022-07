Sono passati quasi 4 mesi dacché l’ad Arrivabene disse ai rappresentati del giocatore che la Juventus ritirava anche l’ultima offerta di rinnovo contrattuale, che metteva cioè alla porta il giocatore forse più amato dai tifosi tra quelli in organico. Una scelta coraggiosa, apparentemente molto rischiosa. Dybala come Baggio e come Del Piero, che però quando lasciò Torino aveva 10 anni più della Joya e la carriera di fatto già sostanzialmente finita.Scaricato dalla Juventus prima e dall’Inter dopo, relegato a ultima scelta dal Milan, piace al Napoli ma una trattativa non è mai nemmeno stata abbozzata, e parliamo delle 4 squadre che giocheranno la prossima Champions. Oggi Dybala sembra un po’ più vicino alla Roma, destinata all’Europa League, una Coppa che la Joya non ha mai giocato. Per un contratto che sarebbe grosso modo la metà di quello che la Juventus gli offriva un anno fa.Ma non è di questo che vogliamo parlare. Qui è giusto sottolineare come nemmeno 113 giorni senza un vincolo siano stati sufficienti a Dybala per trovare un estimatore, sintomo cheSolo l’Inter – o meglio solo Marotta - aveva pensato a Dybala, ma se lo immaginava come sostituto di Lautaro Martinez. Non avendo venduto il Toro, la Joya è diventata inevitabilmente ingombrante, e non solo sul piano economico.E questa è la cosa più strana e inattesa per un simbolo della Juventus, che evidentemente non è riuscito nei 7 anni in bianconero (e con l’impiego a singhiozzo in Nazionale) a costruirsi l’immagine del campione internazionale.@GianniVisnadi